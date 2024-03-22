«Финикс» победил «Атданту». Букер набрал 30 очков

«Финикс» на своем паркете переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:115.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, набравший 30 очков.

«Финикс» с результатом 41-29 идет на 6-й строчке в Западной конференции. «Атланта» Занимает 10-е место в Восточной конференции — 30-39.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Атланта» — 128:115 (30:37, 35:23, 31:33, 32:22)

Ф: Букер (30), Гордон (21), Дюрант (19), О'Нил (14), Аллен (13).

А: Мюррэй (29), Хантер (22), Богданович (16), Капела (13 + 10 подборов).