«Филадельфия» переиграла «Торонто». Эмбиид оформил дабл-дабл

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«Филадельфия» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:99. «Севенти Сиксерс» одержали третью победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл в составе победителей — 28 очков и 13 подборов.

«Филадельфия» с результатом 3-1 идет на 2-й строчке в Восточной конференции. «Торонто» занимает 12-е место — 2-4.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Торонто» — 114:99 (30:26, 28:23, 32:28, 24:22)

Ф: Эмбиид (28 + 13 подборов), Харрис (23), Убре (23), Макси (18), Коркмаз (10).

Т: Барнс (24), Ануноби (16), Шредер (13 + 10 передач), Сиакам (10).