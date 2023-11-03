Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:02

«Филадельфия» переиграла «Торонто». Эмбиид оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
3 ноября. Филадельфия — Торонто — 114:99.
Фото USA Today Sports

«Филадельфия» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:99. «Севенти Сиксерс» одержали третью победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл в составе победителей — 28 очков и 13 подборов.

«Филадельфия» с результатом 3-1 идет на 2-й строчке в Восточной конференции. «Торонто» занимает 12-е место — 2-4.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Торонто» — 114:99 (30:26, 28:23, 32:28, 24:22)

Ф: Эмбиид (28 + 13 подборов), Харрис (23), Убре (23), Макси (18), Коркмаз (10).

Т: Барнс (24), Ануноби (16), Шредер (13 + 10 передач), Сиакам (10).

Баскетбол
НБА
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
0
Читайте также
Россиянин Артемьев и украинец Кузубов пожали руки на турнире Grand Swiss
В МОК объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля
Семью мигрантов выдворят из РФ после избиения их ребенком школьника
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
«Сбер» повысил размер минимальной ставки по базовым ипотечным программам до 15,6%
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер 6-кратный участник матчей звезд НБА Уолтер Дэвис
Новости
RSS RSS
Все новости