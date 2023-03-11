«Филадельфия» победила «Портленд». Эмбиид набрал 39 очков

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«Филадельфия» на своем паркете переиграла «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:119. «Сиксерс» одержали четвертую победу подряд.

Центровой Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков.

В другой встрече «Вашингтон» потерпел поражение от «Атланты» — 107:114.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Атланта» — 107:114 (29:24, 21:32, 25:29, 32:29)

В: Бил (27), Порзингис (22), Кузма (17), Гэффорд (13).

А: Янг (28), Хантер (18), Мюррэй (16), Богданович (15), Бей (14).

«Филадельфия» — «Портленд» — 120:119 (29:37, 27:34, 29:25, 35:23)

Ф: Эмбиид (39), Харден (19), Макси (13), Мелтон (13), Ньянг (12).

П: Саймонс (34), Грант (24 + 10 подборов), Лиллард (22 + 11 передач), Реддиш (14).