«Филадельфия» дома проиграла «Оклахоме»

«Филадельфия» потерпела поражение от «Оклахомы» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 114:133.

«Тандер» с результатом 19-23 идут на 13-м месте в Западной конференции. «Сиксерс» занимают 5-ю строчку в Восточной конференции (25-16).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Оклахома-Сити» — 114:133 (35:35, 22:32, 28:34, 29:32)

Ф: Эмбиид (30 + 10 подборов), Харден (24 + 15 передач), Макси (17).

О: Гилджес-Александер (37), Гидди (20), Уильямс (14), Мэнн (14).