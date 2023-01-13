«Майами» обыграл «Милуоки», «Торонто» выиграл у «Шарлотт»

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«Майами» на своем паркете выиграл у «Милоуки» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:102. «Хит» одержали вторую победу подряд.

В других встречах «Торонто» переиграл «Шарлотт» (124:114), «Бруклин» дома проиграл «Бостону» (98:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Милуоки» — 108:102 (14:23, 31:22, 33:28, 30:29)

Май: Винсент (28), Адебайо (24 + 12 подборов), Батлер (17 + 11 подборов).

Мил: Холидэй (24 + 11 передач), Картер (18), Нвора (16), Грин (15).

«Торонто» — «Шарлотт» — 124:114 (38:29, 31:26, 28:33, 27:26)

Т: Сиакам (35), Барнс (23), Трент (19), Ануноби (15).

Ш: Болл (32), Розир (21), Пламли (16 + 15 подборов).

«Бруклин» — «Бостон» — 98:109 (31:29, 26:31, 25:24, 16:25)

Бр: Ирвинг (24), Уоррен (20), Харрис (18).

Бос: Тейтум (20 + 11 подборов), Смарт (16 + 10 передач), Брогдон (16).