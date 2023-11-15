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Сегодня, 05:55

«Филадельфия» потерпела поражение от «Индианы». Эмбиид оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на своем паркете проиграла «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:132.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Индиана» — 126:132 (30:36, 24:27, 40:32, 32:37)

Ф: Эмбиид (39 + 12 подборов), Мелтон (30), Макси (27), Харрис (22).

И: Халибертон (33), Топпин (27), Тернер (17), Б. Браун (14).

«Бруклин» — «Орландо» — 124:104 (33:24, 24:36, 31:26, 36:18)

Б: Динуидди (29), Бриджес (21), К. Джонсон (20), О'Нил (13), Шарп (11 + 10 подборов), Уокер (11).

О: Ф. Вагнер (21), Банкеро (19), Битадзе (14), Инглс (11), М. Вагнер (11).

«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 123:87 (28:25, 30:23, 33:18, 32:21)

О: Гилджес-Александер (28), Гидди (18), Джейлен Уильямс (11).

С: Коллинз (13), Шэмпени (13), Васселл (12), Брэнэм (11).

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