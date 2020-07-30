Защитник «Химок» Евгений Воронов поделился мнением о рестарте сезона в НБА. Он намечен на 31 июля.

— В этом сезоне я всего пару раз смотрел матчи НБА, — цитирует Воронва «Известия». — Было интересно понаблюдать за игрой Дончича, как он реализовывает свой европейский опыт за океаном. Мне понравилось, как действует словенец, это, конечно, уникальный талант. Затем видел еще игру «Хьюстона» во главе с Харденом и Уэстбруком. На мой взгляд, многие игры регулярки — это антибаскетбол после Евролиги. Кто схватил мяч, тот и бросает по кольцу, защиты почти нет. Понятно, что все поменяется в сериях плей-офф, но следить за регуляркой не очень интересно.

Вряд ли буду смотреть матчи в прямом эфире, не готов ради этого не спать ночами. Возможно, какие-то игры посмотрю в повторе, но не факт.