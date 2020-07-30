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Евгений Воронов: «Многие игры НБА — это антибаскетбол после Евролиги»

05:19

Защитник «Химок» Евгений Воронов поделился мнением о рестарте сезона в НБА. Он намечен на 31 июля.

— В этом сезоне я всего пару раз смотрел матчи НБА, — цитирует Воронва «Известия». — Было интересно понаблюдать за игрой Дончича, как он реализовывает свой европейский опыт за океаном. Мне понравилось, как действует словенец, это, конечно, уникальный талант. Затем видел еще игру «Хьюстона» во главе с Харденом и Уэстбруком. На мой взгляд, многие игры регулярки — это антибаскетбол после Евролиги. Кто схватил мяч, тот и бросает по кольцу, защиты почти нет. Понятно, что все поменяется в сериях плей-офф, но следить за регуляркой не очень интересно.

Вряд ли буду смотреть матчи в прямом эфире, не готов ради этого не спать ночами. Возможно, какие-то игры посмотрю в повторе, но не факт.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1041593/timur-ganeev/mnogie-igry-reguliarki-nba-eto-antibasketbol

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