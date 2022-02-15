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Сегодня, 02:31

Аллен заменит Хардена на Матче звезд НБА

Евгений Козинов
Корреспондент

Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен приглашен на Матч всех звезд НБА. Как сообщает пресс-служба лиги, он заменит травмированного разыгрывающего защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена.

В понедельник стало известно, что Харден не сможет сыграть, так как продолжает восстанавливаться после растяжения подколенного сухожилия.

Аллен будет играть за команду Леброна Джеймса. Для 23-летнего игрока это будет первым Матч звезд НБА.

В этом сезоне Аллен сыграл в 49 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка и 11,1 подбора.

БК Кливленд Кавальерс
Джеймс Харден
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