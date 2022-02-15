Аллен заменит Хардена на Матче звезд НБА

Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен приглашен на Матч всех звезд НБА. Как сообщает пресс-служба лиги, он заменит травмированного разыгрывающего защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена.

Cleveland @Cavs center @_bigjayy_ has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Philadelphia 76ers guard James Harden on #TeamLeBron in the 2022 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/gLnB2hb8Kg — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 14, 2022

В понедельник стало известно, что Харден не сможет сыграть, так как продолжает восстанавливаться после растяжения подколенного сухожилия.

Аллен будет играть за команду Леброна Джеймса. Для 23-летнего игрока это будет первым Матч звезд НБА.

В этом сезоне Аллен сыграл в 49 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка и 11,1 подбора.