Эмбиид уверен, что «Филадельфия» обладала достаточным потенциалом для завоевания титула
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид считает, что если бы не его травма, то команда могла бы выиграть Восточную конференцию НБА.
«По-прежнему верю, что если бы я был готов на сто процентов и мы были все вместе, верю, что у нас был бы шанс взять титул», — цитирует Эмбиида ESPN.
27-летний камерунец надорвал мениск по ходу плей-офф-2021, в том числе из-за чего клуб уступил «Атланте» в полуфинале Восточной конференции со счетом 3-4 в серии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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