Эмбиид уверен, что «Филадельфия» обладала достаточным потенциалом для завоевания титула

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид считает, что если бы не его травма, то команда могла бы выиграть Восточную конференцию НБА.

«По-прежнему верю, что если бы я был готов на сто процентов и мы были все вместе, верю, что у нас был бы шанс взять титул», — цитирует Эмбиида ESPN.

27-летний камерунец надорвал мениск по ходу плей-офф-2021, в том числе из-за чего клуб уступил «Атланте» в полуфинале Восточной конференции со счетом 3-4 в серии.