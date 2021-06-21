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«Филадельфия» может обменять Бена Симмонса

09:36
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«Филадельфия» может обменять разыгрывающего Бена Симмонса в межсезонье, сообщает журналист NY Times Марк Стайн.

По информации источника, клуб исследует возможность обмена 24-летнего австралийца этим летом. Сообщается, что команда уже была готова расстаться с баскетболистом в январе, но тогда сделка по обмену игрока на Джеймса Хардена не состоялась.

В регулярном чемпионате НБА-2020/21 Симмонс набирал в среднем 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за матч. Сегодня, 21 июня, «Филадельфия» вылетела во втором раунде плей-офф, уступив в седьмом матче серии против «Атланты» (96:103). В этом матче Симмонс набрал 5 очков, 8 подборов и 13 передач.

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