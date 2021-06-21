«Филадельфия» может обменять Бена Симмонса
«Филадельфия» может обменять разыгрывающего Бена Симмонса в межсезонье, сообщает журналист NY Times Марк Стайн.
По информации источника, клуб исследует возможность обмена 24-летнего австралийца этим летом. Сообщается, что команда уже была готова расстаться с баскетболистом в январе, но тогда сделка по обмену игрока на Джеймса Хардена не состоялась.
The Sixers will obviously explore the Ben Simmons trade market in the offseason ... as seen in January when Simmons was the centerpiece of Philadelphia's James Harden pursuit. That's not the question.— Marc Stein (@TheSteinLine) June 21, 2021
Try: Is there a market now?
В регулярном чемпионате НБА-2020/21 Симмонс набирал в среднем 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за матч. Сегодня, 21 июня, «Филадельфия» вылетела во втором раунде плей-офф, уступив в седьмом матче серии против «Атланты» (96:103). В этом матче Симмонс набрал 5 очков, 8 подборов и 13 передач.
Методология
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