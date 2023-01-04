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Сегодня, 06:52

Эмбиид и Дончич признаны лучшим игроками декабря в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших игроков декабря. В Западной конференции таковым стал разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич, а в Восточной — форвард «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

В прошлом месяце Дончич помог своей команде одержать 11 побед в 17 матчах. В среднем за игру он набирал 35,1 очка, 9,3 передачи и 8,5 подбора.

«Севенти Сиксерс» выиграли 9 из 13 встреч. Эмбиид набирал в среднем 35,4 очка, 9,9 подбора и 4,2 передачи.

БК Даллас Маверикс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Лука Дончич
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