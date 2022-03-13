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Сегодня, 10:33

Экс-баскетболист ЦСКА Иффе Лундберг стал игроком «Финикса»

Иван Шитик
Корреспондент

Разыгрывающий Иффе Лундберг заключил контракт с «Финиксом», сообщает пресс-служба клуба НБА.

Ранее сообщалось, что 27-летний датчанин заключит с «Санс» двустороннее соглашение до конца сезона-2021/22.

Лундберг начинал сезон в ЦСКА, но недавно официально покинул московский клуб. Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.

В составе ЦСКА Лундберг провел в сумме 65 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 2,4 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата, стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Иффе может стать вторым в истории баскетболистом из Дании в НБА.

БК Финикс Санс
БК ЦСКА
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