Экс-баскетболист ЦСКА Иффе Лундберг стал игроком «Финикса»

Разыгрывающий Иффе Лундберг заключил контракт с «Финиксом», сообщает пресс-служба клуба НБА.

OFFICIAL: We have signed guard Iffe Lundberg. ???#RallyTheValley pic.twitter.com/09KWbN6F6p — x — Phoenix Suns (@Suns) March 12, 2022

Ранее сообщалось, что 27-летний датчанин заключит с «Санс» двустороннее соглашение до конца сезона-2021/22.

Лундберг начинал сезон в ЦСКА, но недавно официально покинул московский клуб. Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.

В составе ЦСКА Лундберг провел в сумме 65 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 2,4 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата, стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Иффе может стать вторым в истории баскетболистом из Дании в НБА.