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53 очка Дюранта помогли «Бруклину» обыграть «Нью-Йорк»

53 очка Дюранта помогли «Бруклину» обыграть «Нью-Йорк»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:107.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 53 очка.

«Бруклин» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции с 35 победами и 33 поражениями, «Нью-Йорк» идет на 12-й строчке с 28 победами и 40 поражениями.

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«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 110:107 (35:30, 27:30, 26:23, 22:24)

Б: Дюрант (53), Драммонд (18 + 10 подборов), Браун (15)

Н: Рэндл (26), Фурнье (25), Барретт (24)

БК Бруклин Нетс
БК Нью-Йорк Никс
Кевин Дюрант
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