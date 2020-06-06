Джордан пожертвует 100 миллионом долларов организациям, выступающим за социальную справедливость

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан в течение десятилетия при поддержке своего бренда одежды потратит 100 миллионов долларов на помощь организациям, которые занимаются борьбой за социальную справедливость и расовое равенство.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.