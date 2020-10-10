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Джимми Батлер — о трипл-дабле в матче с «Лейкерс»: «Для этого меня и брали в «Майами»

08:58
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Атакующий защитник «Майами» Джимми Батлер прокомментировал победу над «Лейкерс» (111:108) в пятом матче финальной серии плей-офф НБА.

Батлер сделал трипл-дабл, набрав 35 очков, 12 подборов и 11 ассистов. Также, на его счету 5 перехватов.

— Именно это моей команде и нужно от меня, — приводит пресс-служба НБА слова Батлера. — Для этого тренер Пэт и тренер Спо меня взяли, чтобы я помогал команде выигрывать матчи. Я должен помочь «Майами» выиграть еще два матча. Я знаю, что могу это сделать, но у меня есть отличные партнеры, которые облегчат мне работу. Мне повезло с одноклубниками. Когда я отдаю передачу, они забрасывают мяч в кольцо, когда меня бьют в проходе, они готовы помочь. Они придают мне уверенности.

Счет в серии «Лейкерс» — «Майами» — 3:2. Шестой матч финала состоится в понедельник, 12 октября, начало — в 2.30 (мск).

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