Атакующий защитник «Майами» Джимми Батлер прокомментировал победу над «Лейкерс» (111:108) в пятом матче финальной серии плей-офф НБА.

Батлер сделал трипл-дабл, набрав 35 очков, 12 подборов и 11 ассистов. Также, на его счету 5 перехватов.

— Именно это моей команде и нужно от меня, — приводит пресс-служба НБА слова Батлера. — Для этого тренер Пэт и тренер Спо меня взяли, чтобы я помогал команде выигрывать матчи. Я должен помочь «Майами» выиграть еще два матча. Я знаю, что могу это сделать, но у меня есть отличные партнеры, которые облегчат мне работу. Мне повезло с одноклубниками. Когда я отдаю передачу, они забрасывают мяч в кольцо, когда меня бьют в проходе, они готовы помочь. Они придают мне уверенности.

«That's what my team asked of me. That's what they needed me to do.»@JimmyButler on his second triple-double of the #NBAFinals pic.twitter.com/8a0Mw4fHf0 — NBA TV (@NBATV) October 10, 2020

Счет в серии «Лейкерс» — «Майами» — 3:2. Шестой матч финала состоится в понедельник, 12 октября, начало — в 2.30 (мск).