Защитник «Майами» Джимми Батлер заявил, что не теряет надежд на успех в финальной серии плей-офф против «Лейкерс» (счет в серии — 0-2).

— «Майами» никогда не сдается, — приводит ESPN слова Батлера. — Мы будем сражаться, будем делать все, что в наших силах, до самого конца. Сейчас мы уступаем 0-2, от нас требуется сделать что-то особенное, и мы способны на это. Я бы не хотел оказаться в одном окопе с кем-либо, кроме парней из нашей команды.

Третий матч финальной серии плей-офф «Лейкерс» — «Майами» состоится в понедельник, 5 октября. Начало — в 02.30 (мск).