Первый трипл-дабл Карри за пять лет помог «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс»
«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:114.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Леброн Джеймс, на счету которого 34 очка.
Защитник «Уорриорз» Стефен Карри сделал трипл-дабл, записав на свой счет 21 очко, 10 подборов и 10 ассистов. Отметим, что этот трипл-дабл стал для 33-летнего американца восьмым в карьере и первым с 22 января 2016 года, тогда он набрал 37 очков, а также сделал 12 ассистов и 10 подборов в игре против «Индианы» (122:110).
НБА
Регулярный чемпионат
«Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 114:121 (34:32, 25:21, 26:30, 29:38)
Л: Джеймс (34 + 11 подборов), Дэвис (33 + 11 подборов), Энтони (9)
Г: Карри (21 + 10 подборов + 10 передач), Пул (20), Бьелица (15 + 11 подборов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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