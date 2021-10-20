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Первый трипл-дабл Карри за пять лет помог «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс»

07:45
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«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:114.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Леброн Джеймс, на счету которого 34 очка.

Защитник «Уорриорз» Стефен Карри сделал трипл-дабл, записав на свой счет 21 очко, 10 подборов и 10 ассистов. Отметим, что этот трипл-дабл стал для 33-летнего американца восьмым в карьере и первым с 22 января 2016 года, тогда он набрал 37 очков, а также сделал 12 ассистов и 10 подборов в игре против «Индианы» (122:110).

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 114:121 (34:32, 25:21, 26:30, 29:38)

Л: Джеймс (34 + 11 подборов), Дэвис (33 + 11 подборов), Энтони (9)

Г: Карри (21 + 10 подборов + 10 передач), Пул (20), Бьелица (15 + 11 подборов)

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Иван Торопцев все материалы автора
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