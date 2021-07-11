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Джамал Мозли станет новым главным тренером «Орландо»

19:03
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Джамал Мозли, работающий ассистентом в «Далласе» с 2014 года, станет новым главным тренером «Орландо», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

42-летний специалист в ближайшее время отправится в Орландо, где стороны завершат подписание контракта. Срок соглашения будет рассчитан на четыре года.

«Орландо» находится в процессе перестройки состава и обладает 5-м и 8-м пиками предстоящего драфта. Сильными сторонами Мозли считаются умение развивать игроков.

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Иван Шитик все материалы автора

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