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Сегодня, 07:49

Дюрант вышел на 11-е место в списке лучших снайперов НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кевин Дюрант.
Фото USA Today Sports

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант поднялся на 11-ю строчку в списке лучших снайперов в истории НБА. Он обошел бывшего центрового «Хьюстона» и «Вашингтона» Элвина Хейза.

Дюрант стал самым результативным игроком сегодняшнего матча регулярного чемпионата с «Портлендом» (120:107). 35-летний американец набрал 31 очко.

Теперь на счету у Дюранта 27 331 очко за карьеру. Хэйз набрал за карьеру 27 313 очков.

На 10-й строчке в списке Мозес Мэлоун, набравший 27 409 очков. Лучшим снайпером лиги остается Леброн Джеймс.

22 ноября. &laquo;Финикс&raquo; &mdash; &laquo;Портленд&raquo; &mdash; 120:107. «Финикс» обыграл «Портленд». Дюрант оформил дабл-дабл

Баскетбол
НБА
БК Финикс Санс
Кевин Дюрант
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