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«Финикс» обыграл «Портленд». Дюрант оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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22 ноября. «Финикс» — «Портленд» — 120:107.
Фото USA Today Sports

«Финикс» выиграл у «Портленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:107. «Санс» одержали четвертую победу кряду.

Форвард Кевин Дюрант стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл в составе победителей. 35-летний американец набрал 31 очко и сделал 10 результативных передач.

«Финикс» с результатом 8-6 занимает 6-е место в Западной конференции. «Портленд» идет на 14-й строчке — 3-11.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Портленд» — 120:107 (34:21, 22:30, 38:31, 26:25)

Ф: Дюрант (31 + 10 передач), Букер (28), Нуркич (18 + 11 подборов), Литтл (13).

П: Грант (26), Брогдон (19), Эйтон (18).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Финикс Санс
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