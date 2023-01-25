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Сегодня, 02:37

Дюрант пропусти еще минимум 2 недели из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант продолжает восстановление после растяжения внутренней боковой связки правого колена.

Как сообщил в Twitter инсайдер Шэмса Чарании, через две недели 34-летнему американцу предстоит повторное обследование. Он не играет с 8 января.

Врачи разрешили Дюранту возобновить тренировки на этой неделе. Игрок надеется вернуться в игру в феврале, чтобы сыграть в Матче звезд НБА, который состоится 19 февраля.

В этом сезоне Дюрант сыграл в 39 матчах, набирая в среднем по 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи.

БК Бруклин Нетс
Кевин Дюрант
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