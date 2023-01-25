«Бостон» на выезде выиграл у «Майами». Тейтум оформил дабл-дабл

Тейтум оформил дабл-дабл в проигранном матче «Бостона» против «Майами»

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«Майами» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:95. «Селтикс» потерпели второе поражение подряд. «Хит» одержали вторую победу кряду.

В других встречах «Индиана» выиграла у «Чикаго» (116:110), «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» (105:103).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Чикаго» — 116:110 (21:33, 25:29, 34:25, 36:23)

И: Тернер (26), Матурин (26), Макконнелл (20 + 10 передач), Хилд (19).

Ч: Дерозан (33), Вучевич (20), Лавин (14).

«Майами» — «Бостон» — 98:95 (32:30, 18:28, 25:24, 23:13)

М: Адебайо (30 + 17 подборов), Хайсмит (15), Струс (13).

Б: Тейтум (31 + 14 подборов), Уайт (23), Р. Уильямс (11).

«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 105:103 (34:27, 19:24, 27:24, 25:28)

Н: Рэндл (36 + 13 подборов), Барретт (16), Брансон (14).

К: Митчелл (24), Аллен (24 + 12 подборов), Гарлэнд (22).