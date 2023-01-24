Дюрант получил разрешение врачей возобновить тренировки

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант успешно восстанавливается после растяжения внутренней боковой связки правого колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

34-летний баскетболист получил разрешение врачей возобновить тренировки на этой неделе. Следующее обследование состоится через две недели.

Форвард рассчитывает вернуться в строй перед Матчем всех звезд (19 февраля) и принять участие в данном событии.

В этом сезоне форвард в среднем набирает 30 очков, делает 6,8 подбора и отдает 5,4 передачи при 1,5 блок-шота за 36,1 минуты игры.