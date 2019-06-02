Дюрант еще может сыграть в финальной серии плей-офф НБА

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр сообщил, что Кевин Дюрант может сыграть в финальной серии плей-офф НБА.

– Возвращение Дюранта в финальной серии вполне реально, – приводит ESPN слова Стива Керра. – Он должен полностью восстановиться в ближайшие дни. Если бы мы обладали хрустальным шаром, то давно бы знали, в чем дело. Это просто травма, но здесь очень много непонятного.

Игрок получил растяжение голени в пятом матче 1/4 финала плей-офф НБА против "Хьюстона" (104:99). Игрок травмировался за две минуты до конца третьей четверти и не вышел на четвертую.



В настоящее время Дюрант только отрабатывает броски, но скоро ему разрешат участвовать в полноценных тренировках.