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«Финикс» обыграл «Шарлотт», «Даллас» выиграл у «Оклахомы»

05:22

«Шарлотт» проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:133. В другой встрече «Даллас» переиграл «Оклахому» (95:86).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Финикс» — 99:133 (27:36, 20:37, 27:33, 11:17)

Ш: Болл (17), Убре (15), Бриджес (10).

Ф: Букер (24), Смит (19 + 12 подборов), Шэмет (17).

«Оклахома-Сити» — «Даллас» — 86:95 (22:26, 17:25, 25:22, 22:20)

О: Гидди (17 + 13 подборов + 14 передач), Джером (12), Роби (12).

Д: Дончич (14 + 10 передач), Крисс (15), Хардуэй (13).

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Евгений Козинов все материалы автора
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