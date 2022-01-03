«Финикс» обыграл «Шарлотт», «Даллас» выиграл у «Оклахомы»
«Шарлотт» проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:133. В другой встрече «Даллас» переиграл «Оклахому» (95:86).
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Финикс» — 99:133 (27:36, 20:37, 27:33, 11:17)
Ш: Болл (17), Убре (15), Бриджес (10).
Ф: Букер (24), Смит (19 + 12 подборов), Шэмет (17).
«Оклахома-Сити» — «Даллас» — 86:95 (22:26, 17:25, 25:22, 22:20)
О: Гидди (17 + 13 подборов + 14 передач), Джером (12), Роби (12).
Д: Дончич (14 + 10 передач), Крисс (15), Хардуэй (13).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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