Дэвис: «Не ожидал, что Леброна отстранят, он же случайно ударил Стюарта по лицу»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал дисквалификацию Леброна Джеймса на один матч за удар центрового «Детройта» Айзейи Стюарта по лицу.
«Я был удивлен. Не ожидал, что Леброна отстранят, — приводит слова игрока журналист Майкл Скотто в Twitter. — Честно говоря, думаю, что никто не ожидал, что его отстранят. Это была случайность. Он случайно ударил Стюарта по лицу. По-моему, в отчете было сказано, что удар по лицу стал причиной инцидента, что странно, потому что Леброн не мог контролировать реакцию другого парня. Баскетболисты постоянно получают по лицу».
Инцидент между игроками произошел в матче «Лейкерс» — «Детройт» (121:116). Джеймс отмахнулся локтем от Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь. Это спровоцировало потасовку на площадке. В результате оба баскетболиста были удалены до конца встречи.
НБА в итоге отстранила Леброна Джеймса на одну игру, а Стюарта на две встречи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/MikeAScotto/status/1463359948579127306?s=20
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