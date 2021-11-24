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Дэвис: «Не ожидал, что Леброна отстранят, он же случайно ударил Стюарта по лицу»

18:41
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал дисквалификацию Леброна Джеймса на один матч за удар центрового «Детройта» Айзейи Стюарта по лицу.

«Я был удивлен. Не ожидал, что Леброна отстранят, — приводит слова игрока журналист Майкл Скотто в Twitter. — Честно говоря, думаю, что никто не ожидал, что его отстранят. Это была случайность. Он случайно ударил Стюарта по лицу. По-моему, в отчете было сказано, что удар по лицу стал причиной инцидента, что странно, потому что Леброн не мог контролировать реакцию другого парня. Баскетболисты постоянно получают по лицу».

Инцидент между игроками произошел в матче «Лейкерс» — «Детройт» (121:116). Джеймс отмахнулся локтем от Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь. Это спровоцировало потасовку на площадке. В результате оба баскетболиста были удалены до конца встречи.

НБА в итоге отстранила Леброна Джеймса на одну игру, а Стюарта на две встречи.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/MikeAScotto/status/1463359948579127306?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора
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