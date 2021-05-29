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Дончич установил рекорд результативности НБА в матчах плей-офф

08:31
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич установил рекорд результативности в матчах плей-офф НБА.

22-летний словенец стал первым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 275 очков, 75 подборов и 75 передач в первых 9 играх плей-офф в карьере.

В сезоне-2020/21 Дончич набирает в среднем 27,7 очка, 8,6 передачи и 8 подборов за матч.

«Даллас» ведет в серии первого раунда плей-офф НБА против «Клипперс» со счетом 2-1.

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