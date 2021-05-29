Дончич установил рекорд результативности НБА в матчах плей-офф
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич установил рекорд результативности в матчах плей-офф НБА.
22-летний словенец стал первым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 275 очков, 75 подборов и 75 передач в первых 9 играх плей-офф в карьере.
Luka Doncic is the 1st player in NBA history with 275 points, 75 rebounds, 75 assists through 9 career playoff games pic.twitter.com/UZmalcrytU— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 29, 2021
В сезоне-2020/21 Дончич набирает в среднем 27,7 очка, 8,6 передачи и 8 подборов за матч.
«Даллас» ведет в серии первого раунда плей-офф НБА против «Клипперс» со счетом 2-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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