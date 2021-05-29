Разыгрывающий «Вашингтона» Уэстбрук может пропустить третий матч против «Филадельфии»
Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук может пропустить третий матч первого раунда плей-офф НБА против «Филадельфии», сообщает ESPN.
По информации источника, 32-летний американец пропустил тренировку «Уизардс», его участие в игре под вопросом. Баскетболист получил повреждение голеностопа во второй игре серии против «Сиксерс» (95:120). Решение о его участии в третьей встрече будет принято перед матчем.
В сезоне-2020/21 Уэстбрук набирает в среднем 22,2 очка, 11,5 подбора и 11,7 передачи за матч.
Счет в серии «Филадельфия» — «Вашингтон» — 2-0. Третий матч состоится 30 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/31528433/washington-wizards-russell-westbrook-ankle-listed-questionable-game-3
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю