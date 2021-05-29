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Разыгрывающий «Вашингтона» Уэстбрук может пропустить третий матч против «Филадельфии»

07:46
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Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук может пропустить третий матч первого раунда плей-офф НБА против «Филадельфии», сообщает ESPN.

По информации источника, 32-летний американец пропустил тренировку «Уизардс», его участие в игре под вопросом. Баскетболист получил повреждение голеностопа во второй игре серии против «Сиксерс» (95:120). Решение о его участии в третьей встрече будет принято перед матчем.

В сезоне-2020/21 Уэстбрук набирает в среднем 22,2 очка, 11,5 подбора и 11,7 передачи за матч.

Счет в серии «Филадельфия» — «Вашингтон» — 2-0. Третий матч состоится 30 мая.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/31528433/washington-wizards-russell-westbrook-ankle-listed-questionable-game-3

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