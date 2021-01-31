Лиллард принес «Портленду» победу над «Чикаго» трехочковым на последней секунде

«Портленд» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:122.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Дэмиэн Лиллард, на его счету 44 очка. Лиллард принес победу своей команде трехочковым броском с финальной сиреной.

НБА

Регулярный сезон

«Чикаго» — «Портленд» — 122:123 (34:32, 19:32, 33:29, 36:30)

Ч: Маркканен (31), Лавин (26), Уайт (20)

П: Лиллард (44), Кантер (22+11 подборов), Трент (18)

«Майами» — «Сакраменто» — 105:104 (24:35, 33:24, 27:18, 21:27)

М: Батлер (30), Адебайо (18+13 подборов), Хирро (15)

С: Фокс (30), Хилд (18), Бэгли (17)

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 112:126 (35:27, 22:48, 27:24, 28:27)

Н: Уильямсон (26), Блэдсо, Ингрэм (оба — 15)

Х: Вуд (27), Оладипо (20), Уолл (15)

«Шарлотт» — «Милуоки» — 126:114 (39:31, 29:33, 29:30, 29:20)

Ш: Болл, Хэйуорд (оба — 27), Монк (18)

М: Адетокунбо (34+18 подборов), Холидей (21), Миддлтон (18)