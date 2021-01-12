Дончич и Тейтум — лучшие игроки недели в НБА
09:10
НБА назвала лучших игроков недели регулярного чемпионата, информирует сайт лиги.
Лучшим игроком Западной конференции признан разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Команда одержала три победы. Баскетболист в среднем набирал 30,3 очка, делал 12,0 подборов и отдавал 11,3 передачи.
В Восточной конференции лучшим стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. В трех победных матчах он в среднем набирал 33 очка, делал 5,3 подбора и отдавал 2,7 результативные передачи.
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