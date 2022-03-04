Снайдер и Удока признаны лучшими тренерами февраля в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) определила лучших тренеров прошедшего месяца.

Куин Снайдер из «Юты» признан лучшим в Западной конференции, а Айме Удока из «Бостона» — в Восточной конференции.

В феврале «Джаз» в 9 матчах одержали 8 побед. 55-летний специалист в третий раз в карьере получил награду.

«Селтикс» под руководством Удоки одержали 9 побед в 11 матчах. 44-летний специалист впервые в карьере был признан лучшим тренером месяца.