«Детройт» потерпел пятое поражение подряд

«Детройт» на своем паркете проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (106:126). Для «Пистонз» это поражение стало пятым кряду.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 33 очка и 16 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Милуоки» — 106:126 (18:32, 23:38, 30:28, 35:28)

Д: Вуд (18 + 11 подборов), Браун (16 + 10 подборов), Гэллоуэй (12).

М: Адетокунбо (33 + 16 подборов), Миддлтон (28), Бледсоу (19).