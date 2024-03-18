«Даллас» выиграл у «Денвера», Дончич набрал 37 очков
«Даллас» дома обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:105.
Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий хозяев Лука Дончич, набравший 37 очков.
«Денвер» занимает второе место в таблице Западной конференции НБА, «Даллас» идет на восьмой строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Денвер» — 107:105 (30:34, 28:27, 26:18, 23:26)
Дал: Дончич (37), Ирвинг (24), Лайвли (14)
Ден: Мюррэй (23), Портер (20), Йокич (16 + 11 подборов)
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