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«Даллас» выиграл у «Денвера», Дончич набрал 37 очков

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Даллас» дома обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:105.

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий хозяев Лука Дончич, набравший 37 очков.

«Денвер» занимает второе место в таблице Западной конференции НБА, «Даллас» идет на восьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Денвер» — 107:105 (30:34, 28:27, 26:18, 23:26)

Дал: Дончич (37), Ирвинг (24), Лайвли (14)

Ден: Мюррэй (23), Портер (20), Йокич (16 + 11 подборов)

БК Даллас Маверикс
БК Денвер Наггетс
Лука Дончич
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