Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 04:34

«Филадельфия» проиграла «Детройту», несмотря на дабл-дабл Эмбиида

«Филадельфия» проиграла «Детройту»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
1 апреля. «Детройт» — «Филадельфия» — 102:94.
Фото Twitter

«Детройт» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:94. «Севенти Сиксерс» потерпели четвертое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл: 37 очков и 15 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Филадельфия» — 102:94 (20:25, 30:29, 23:25, 29:15)

Д: Каннингем (27), Бей (20), Олиник (12).

Ф: Эмбиид (37 + 15 подборов), Харден (18), Харрис (14), Макси (13).

БК Детройт Пистонс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
0
Читайте также
Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит
ФИФА заговорила на русском. Как на конгрессе Международной федерации футбола Россию внезапно оставили в покое
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джинобили введут в зал славы баскетбола в этом году
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости