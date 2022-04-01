«Филадельфия» проиграла «Детройту», несмотря на дабл-дабл Эмбиида
«Филадельфия» проиграла «Детройту»
«Детройт» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:94. «Севенти Сиксерс» потерпели четвертое поражение подряд.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл: 37 очков и 15 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Филадельфия» — 102:94 (20:25, 30:29, 23:25, 29:15)
Д: Каннингем (27), Бей (20), Олиник (12).
Ф: Эмбиид (37 + 15 подборов), Харден (18), Харрис (14), Макси (13).
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