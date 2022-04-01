Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Бруклин»

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«Милуоки» в овертайме обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:119. самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл.

В другой встрече «Атланта» на своем паркете переиграла «Кливленд» — 131:107. «Хокс» одержали четвертую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Милуоки» — 119:120 OT (30:23, 30:33, 26:31, 24:23, 9:10)

Б: Дюрант (26 + 11 передач), Ирвинг (25), Браун (23).

М: Я. Адетокунбо (44 + 14 подборов), Холидэй (19), Миддлтон (16).

«Атланта» — «Кливленд» — 131:107 (36:28, 30:25, 34:22, 31:32)

А: Янг (30), Хертер (23), Оконгву (17 + 12 подборов).

К: Осман (21), Гарлэнд (18), Браун (15 + 13 подборов).