Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Сакраменто»

«Денвер» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:110.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кингз» ДеАарон Фокс, набравший 26 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл, на его счету 18 очков, 10 подборов и 11 передач.

Форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис отметился дабл-даблом, набрав 14 очков и 16 подборов.

«Денвер» одержал пятую победу подряд, у «Сакраменто» — четвертое поражение кряду.

НБА

«Денвер» — «Сакраменто» — 115:110 (38:30, 21:29, 26:26, 30:25)

Д: Гордон (23), Моррис (21), Йокич (18 + 10 подборов + 11 передач)

С: Фокс (26 + 10 передач), Барнс (24), Холидей (15)

27 февраля. Денвер. «Ball Arena».