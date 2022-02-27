38 очков Ирвинга помогли «Бруклину» победить «Милуоки»

«Бруклин» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:123.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 38 очков.

«Бруклин» прервал свою серию из двух поражений подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Бруклин» — 123:126 (32:25, 27:28, 34:43, 30:30)

М: Портис (30 + 12 подборов), Адетокунбо (29 + 14 подборов), Миддлтон (25)

Б: Ирвинг (38), Карри (19), Драммонд (17 + 12 подборов)