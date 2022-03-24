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Сегодня, 06:30

«Денвер» продлил контракт с Майклом Мэлоуном

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун подписал новый контракт с клубом. Как сообщает ESPN, 50-летний американец на длительный срок продлил соглашение.

Прежний контракт Мэлоуна был рассчитан до лета 2023 года. Подробности нового договора пока неизвестны.

Мэлоун с 2015 года работает с «Наггетс». При нем команда одержала 309 побед. Последние три сезона «Денвер» выходил в плей-офф.

В этом регулярном чемпионате НБА «Денвер» идет на 6-м месте в Западной конференции.

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