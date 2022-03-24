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Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» переиграть «Лейкерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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24 марта. «ЛА Лейкерс» — «Филадельфия» — 121:126. Расселл Уэстбрук.
Фото Twitter

«Лейкерс» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:126. Самым результативным игроком встречи стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл — 30 очков и 10 подборов.

В другой встрече «Портленд» на своем паркете проиграл «Сан-Антонио» — 96:133.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Филадельфия» — 121:126 (30:27, 22:34, 39:32, 30:33)

Л: Уэстбрук (24), Ховард (24), Монк (23), Энтони (20).

Ф: Эмбиид (30 + 10 подборов), Харден (24), Макси (21), Харрис (20).

«Портленд» — «Сан-Антонио» — 96:133 (27:45, 26:36, 28:33, 15:19)

П: Маклемор (23), Юбэнкс (20), Уотфорд (10), Хьюз (10).

С: Мюррэй (28), Джонсон (26), Васселл (16), Ричардсон (15).

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Сан-Антонио Спёрс
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