«Финикс» переиграл «Миннесоту». Эйтон оформил дабл-дабл
«Финикс» переиграл «Миннесоту»
«Финикс» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:116. «Санс» одержали шестую победу подряд.
В других встречах «Оклахома» выиграла у «Орландо» (118:102), «Даллас» переиграл «Хьюстон» (110:91).
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Финикс» — 116:125 (30:25, 34:26, 24:32, 28:42)
М: Эдвардс (19), Таунс (15 + 11 подборов), Науэлл (15), Бизли (15).
Ф: Эйтон (35 + 14 подборов), Букер (28), Шэмет (19).
«Оклахома-Сити» — «Орландо» — 118:102 (26:34, 34:19, 24:21, 34:28)
Ок: Маледон (25), Мэнн (21), Роби (21).
Ор: Окики (19), Энтони (17 + 11 передач), Ф. Вагнер (15).
«Даллас» — «Хьюстон» — 110:91 (25:21, 27:32, 30:19, 28:19)
Д: Брансон (28), Динуидди (26), Финни-Смит (14).
Х: Шенгюн (14 + 11 подборов), Тэйт (13), Вуд (12 + 10 подборов).
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