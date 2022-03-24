«Финикс» переиграл «Миннесоту». Эйтон оформил дабл-дабл

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«Финикс» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:116. «Санс» одержали шестую победу подряд.

В других встречах «Оклахома» выиграла у «Орландо» (118:102), «Даллас» переиграл «Хьюстон» (110:91).

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Финикс» — 116:125 (30:25, 34:26, 24:32, 28:42)

М: Эдвардс (19), Таунс (15 + 11 подборов), Науэлл (15), Бизли (15).

Ф: Эйтон (35 + 14 подборов), Букер (28), Шэмет (19).

«Оклахома-Сити» — «Орландо» — 118:102 (26:34, 34:19, 24:21, 34:28)

Ок: Маледон (25), Мэнн (21), Роби (21).

Ор: Окики (19), Энтони (17 + 11 передач), Ф. Вагнер (15).

«Даллас» — «Хьюстон» — 110:91 (25:21, 27:32, 30:19, 28:19)

Д: Брансон (28), Динуидди (26), Финни-Смит (14).

Х: Шенгюн (14 + 11 подборов), Тэйт (13), Вуд (12 + 10 подборов).