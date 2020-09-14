«Денвер» стала первой командой в истории НБА, которой удалось сравнять счет после 1-3 в двух сериях плей-офф подряд.

The Nuggets are the only team in NBA history to come back from down 3-1 to force a Game 7 in back-to-back series. @EliasSports



Game 7: Tue. (9/15) — 9pm/et, ESPN pic.twitter.com/bNWMldm4o3 — NBA.com/Stats (@nbastats) September 13, 2020

«Наггетс» обыграли «Клипперс» в 6-м матче серии второго раунда плей-офф (111:98, 3-3), проигрывая в 3-й четверти 19 очков.

Ранее «Наггетс» победили «Юту» в первом раунде плей-офф, проигрывая по ходу серии 1-3.

Также «Денвер» стала первой командой в истории НБА, которая три раза в одном розыгрыше плей-офф спасалась от вылета, отыгрывая по ходу матча отставание в 15 и более очков.