Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Денвер» — первая команда в истории НБА, которая отыгралась в двух сериях плей-офф подряд со счета 1-3

09:00
Теги:

«Денвер» стала первой командой в истории НБА, которой удалось сравнять счет после 1-3 в двух сериях плей-офф подряд.

«Наггетс» обыграли «Клипперс» в 6-м матче серии второго раунда плей-офф (111:98, 3-3), проигрывая в 3-й четверти 19 очков.

Ранее «Наггетс» победили «Юту» в первом раунде плей-офф, проигрывая по ходу серии 1-3.

Также «Денвер» стала первой командой в истории НБА, которая три раза в одном розыгрыше плей-офф спасалась от вылета, отыгрывая по ходу матча отставание в 15 и более очков.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир