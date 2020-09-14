«Денвер» — первая команда в истории НБА, которая отыгралась в двух сериях плей-офф подряд со счета 1-3
09:00
«Денвер» стала первой командой в истории НБА, которой удалось сравнять счет после 1-3 в двух сериях плей-офф подряд.
«Наггетс» обыграли «Клипперс» в 6-м матче серии второго раунда плей-офф (111:98, 3-3), проигрывая в 3-й четверти 19 очков.
Ранее «Наггетс» победили «Юту» в первом раунде плей-офф, проигрывая по ходу серии 1-3.
Также «Денвер» стала первой командой в истории НБА, которая три раза в одном розыгрыше плей-офф спасалась от вылета, отыгрывая по ходу матча отставание в 15 и более очков.