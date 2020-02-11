«Денвер» отыграл «-23» у «Сан-Антонио», «Юта» победила «Даллас»

«Денвер» (38-16) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Сан-Антонио» (22-31) — 127:120. Хозяева в середине третьей четверти уступали «-23», но смогли взять верх. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Ламаркус Олдридж, набравший 33 очка.

В параллельной встрече «Даллас» (32-22) дома уступил «Юте» (35-18) — 119:123. Лидер хозяев Лука Дончич пропускал матч из-за травмы.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Сан-Антонио» — 127:120 (30:40, 23:27, 36:26, 38:27)

Д: Мюррей (260

С: Олдридж (33)

11 февраля.

«Даллас» — «Юта» — 119:123 (24:32, 26:39, 34:29, 35:23)

Д: Хардуэй (33), Порзингис (28)

Ю: Кларксон (25)

11 февраля.