Холидэй подпишет с «Бостоном» контракт на 135 миллионов долларов

Разыгрывающий защитник Дрю Холидэй подпишет новый контракт с «Бостоном».

Агент 33-летнего американца сообщил ESPN о договоренности с «Селтикс» о новом четырехлетнем соглашении на 135 миллионов долларов. Баскетболист воспользовался опцией и отказался от последнего года по нынешнему контракту на сумму в 37,3 миллиона.

В этом сезоне Холидэй сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 12,5 очка, 5,4 подбора и 4,9 передачи.