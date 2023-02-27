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Сегодня, 09:10

«Денвер» в овертайме обыграл «Клипперс», Йокич набрал 40 очков

Руслан Минаев
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«Денвер» дома обыграл «Клипперс» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА — 134:124.

В составе «Наггетс» больше всех набрал Никола Йокич — 40 очков, 17 подборов и 10 передач. У «Клипперс» 33 очка на счету Кавая Леонарда.

«Денвер» с 43 победами после 62 матчей лидирует на «Западе». «Лос-Анджелес» на 5-й строчке с 33 победами после 63 игр.

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«Денвер» — «ЛА Клипперс» — 134:124 ОТ (35:22, 31:36, 31:30, 23:32, 14:4)

27 февраля. Денвер. Ball Arena.

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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