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Сегодня, 07:53

«Портленд» переиграл «Хьюстон», Лиллард набрал рекордное 71 очко

Руслан Минаев
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«Портленд» дома обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:114.

В составе хозяев больше всех набрал Дэмиен Лиллард — 71 очко. На счету защитника 22 точных броска из 38, среди которых 13 трехочковых попаданий из 22. Также Лиллард реализовал 14 из 14 штрафных бросков.

32-летний баскетболист повторил рекорд сезона и установил личный рекорд.

«Портленд» одержал 29 побед после 60 матчей и занимает 11-е место в Западной конференции. «Хьюстон» с 13 победами в 60 матчах — на 15-й строчке.

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Хьюстон Рокетс
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Лиллард набрал 71 очко против «Хьюстона» — это шестой результат в истории НБА
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