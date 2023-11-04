«Филадельфия» обыграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА
«Филадельфия» победила «Финикс» со счетом 112:110 в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком стал американский форвард «Санс» Кевин Дюрант, набравший 31 очко.
«Филадельфия» выиграла четвертый матч подряд и занимает второе место в турнирной таблице «Востока». «Финикс» не может одержать победу на протяжении трех встреч и находится на 12-й строчке «Запада».
НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Финикс» — 112:100 (25:24, 27:21, 28:30, 32:25)
Источник: Таблица НБА
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