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Сегодня, 22:45

«Филадельфия» обыграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Филадельфия» победила «Финикс» со счетом 112:110 в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком стал американский форвард «Санс» Кевин Дюрант, набравший 31 очко.

«Филадельфия» выиграла четвертый матч подряд и занимает второе место в турнирной таблице «Востока». «Финикс» не может одержать победу на протяжении трех встреч и находится на 12-й строчке «Запада».

НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Финикс» — 112:100 (25:24, 27:21, 28:30, 32:25)

Источник: Таблица НБА
НБА
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Финикс Санс
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