«Денвер» разгромил «Атланту», у Йокича трипл-дабл

«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Атланту» со счетом 142:110.

Самым результативным на паркете стал защитник «Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 24 очка. У его партнера по команде Николы Йокича 19 очков, 14 подборов и 11 передач.

После этого матча «Денвер» с 54 победами занимает первое место в Западной конференции, «Атланта» с 36 победами — на 10-й строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Атланта» — 142:110 (33:26, 36:30, 42:30, 31:24)

7 апреля. Денвер. «Ball Arena».