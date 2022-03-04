Деандре Джордан перейдет в «Филадельфию»

Центровой Деандре Джордан продолжит карьеру в «Филадельфии», сообщает The Athletic. Игрок покинул рынок отказов.

На этой неделе «Лейкерс» отчислили из состава 33-летнего американца, поэтому он ищет себе новую команду.

В этом сезоне Джордан сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 4,1 очка и 5,4 подбора.

Ранее стало известно, что «Сиксерс» собирается расстаться с Уилли Коули-Стайном. У игрока заканчивается 10-дневный контракт.