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«Даллас» обыграл «Нью-Орлеан», Ирвинг набрал 42 очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 125:120.

Самым результативным на паркете стал защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. У его одноклубника Тима Хардуэя 41 очко.

После этого матча «Даллас» и «Нью-Орлеан» имеют по 24 победы и занимают седьмое и шестое места в Западной конференции соответственно.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 125:120 (33:17, 26:42, 33:40, 33:21)

15 января. Даллас. «American Airlines Center».

БК Даллас Маверикс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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