«Даллас» обыграл «Нью-Орлеан», Ирвинг набрал 42 очка
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 125:120.
Самым результативным на паркете стал защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. У его одноклубника Тима Хардуэя 41 очко.
После этого матча «Даллас» и «Нью-Орлеан» имеют по 24 победы и занимают седьмое и шестое места в Западной конференции соответственно.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 125:120 (33:17, 26:42, 33:40, 33:21)
15 января. Даллас. «American Airlines Center».
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