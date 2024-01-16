«Даллас» обыграл «Нью-Орлеан», Ирвинг набрал 42 очка

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 125:120.

Самым результативным на паркете стал защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. У его одноклубника Тима Хардуэя 41 очко.

После этого матча «Даллас» и «Нью-Орлеан» имеют по 24 победы и занимают седьмое и шестое места в Западной конференции соответственно.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 125:120 (33:17, 26:42, 33:40, 33:21)

15 января. Даллас. «American Airlines Center».