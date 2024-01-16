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«Детройт» обыграл «Вашингтон» и прервал серию из семи поражений

Сергей Разин
корреспондент
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«Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Вашингтон» со счетом 129:117.

Самым результативным на паркете стал защитник «Пистонс» Алек Беркс, набравший 34 очка.

«Детройт» прервал серию из семи поражений и с 4 победами расположился на последнем месте Восточной коференции. «Вашингтон» с 7 победами — на одну строчку выше.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Детройт» — 117:129 (22:29, 40:34, 25:31, 30:35)

15 января. Вашингтон. «Capital One Arena».

БК Вашингтон Уизардс
БК Детройт Пистонс
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